أصدرت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو)، دليلًا استرشاديًا لرفع كفاءة الإنفاق في مؤسسات التعليم العالي، والموجه لفرق كفاءة الإنفاق في هذه المؤسسات ورؤساء وأعضاء فرق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية ذات العلاقة.

أهمية رفع كفاءة الإنفاق

ويأتي هذا الدليل بهدف دعم وتمكين الفرق من بحث وتنفيذ مبادرات لرفع كفاءة الإنفاق وفق خطط عمل مقترحة، كما يستعرض أفضل الممارسات المتبعة لتحقيق كفاءة الإنفاق لمعظم جوانب الإنفاق في ميزانية مؤسسات التعليم العالي، حيث تضمن الدليل (25) فرصة لرفع كفاءة الإنفاق، قُسِّمت على ستة فصول وهي: التخطيط الأمثل للقوى العاملة، وإشغال المنشآت والمرافق، والخدمات التعليمية والتدريبية، إضافة إلى العقود التشغيلية، والوقود والمركبات، فضلًا عن فرص أخرى تغطي جوانب مختلفة من الإنفاق، كما يتضمن الدليل مؤشرات أداء مقترحة لقياس الكفاءة التعليمية والتشغيلية تساعد فرق كفاءة الإنفاق على متابعة وقياس مستوى التقدم في تحقيق الأهداف والتطلعات.

تمكين ودعم مؤسسات التعليم العالي

وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، أن (إكسبرو) تسعى من إعداد هذا الدليل إلى تحقيق الهدف الذي نصبو إليه جميعًا من تمكينٍ ودعم لفرق كفاءة الإنفاق في مؤسسات التعليم العالي وبقية الجهات الحكومية الشقيقة. كما يعد هذا الدليل خارطة طريق نحو رفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم الأثر مقابل الاستدامة.

ويأتي إصدار الهيئة لهذا الدليل استنادًا على المادة الرابعة في الفقرة الأولى من تنظيمها التي تنص على “وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها”.