أعلنت أمانة منطقة القصيم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (25) وظيفة شاغرة للجنسين، على نظام بند الأجور، للتعاقد المؤقت لمدة (90 يوم)، لأداء مهام التشوهات البصرية ومتابعة البلاغات المرصود؛ وذلك للعمل لدى وكالة الخدمات بالأمانة في مدينة بريدة.

شروط وظائف أمانة منطقة القصيم:

وبيّنت أمانة القصيم أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون حاصل بحد أدنى على مؤهل دبلوم.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي والتعامل مع منصات البلاغات الإلكترونية.

– القدرة على أداء المهام الميدانية لأعمال حصر ومتابعة معالجة التشوه البصري.

– التفرغ التام لأداء العمل وفق نظام الورديات.

– يفضل وجود خبرات سابقة بذات المجال.

التقديم على وظائف أمانة القصيم:

وأوضحت الأمانة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 18 ربيع الأول 1443هـ؛ والتقديم ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 22 ربيع الأول 1443هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)