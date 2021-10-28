أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس (الرياض).

– استشاري مسالك بولية (الرياض).

– تقني الأمراض النفسية (الرياض).

– أخصائي علاقات المرضى (الرياض).

– مساعد الرعاية الدوائية (الرياض).

– كبير المراجعين الداخلين (الرياض).

– كبير مندوبي المشتريات (الرياض).

– ممثل علاقات عامة (الرياض).

– مساعد إداري ثانٍ (الرياض).

– مراجع داخلي (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– مهندس أجهزة طبية أول (الرياض).

– رسام مخططات (الرياض).

– مشغل معالجة مياه أول (الرياض).

– مشغل معالجة مياه ثانٍ (الرياض).

– ميكانيكي عام ثانٍ (الرياض).

– فني أجهزة ثانٍ (الرياض).

– كهربائي أول (الرياض).

– مشغل محطة ثانٍ (الرياض).

– منجد ثانٍ (الرياض).

– مساعد صيانة (الرياض).

– استشاري مواليد (جدة).

– سكرتير ثانٍ (جدة).

– كبير مهندسين الأجهزة الإلكترونية (جدة).

– صيدلاني سريري (المدينة المنورة).

– صيدلاني أول (المدينة المنورة).

– صيدلاني ثانٍ (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)