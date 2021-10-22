كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن متوسط سرعات التحميل والتغطية للجيل الخامس المتنقل في مدينة الرياض للربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ متوسط سرعات التحميل لمقدمي الخدمة 280 ميجابت في الثانية، وبإجمالي تغطية تصل إلى 91.70%.

زين تتصدر:

وتصدرت شركة “زين” قائمة متوسط سرعات التحميل بمتوسط يصل إلى 379.7 ميجابت في الثانية وبنسبة تغطية تصل إلى 89.35%، وجاءت شركة STC في المركز الثاني بمتوسط سرعة تحميل يصل إلى 296.1 ميجابت في الثانية ونسبة تغطية تصل إلى 76.26%، فيما حلت شركة “موبايلي” في المركز الثالث بمدينة الرياض بمتوسط سرعة تحميل تصل إلى 187.5 ميجابت في الثانية ونسبة تغطية تصل إلى 59.5%.

مقياس الرياض:

ويأتي تقرير “مقياس الرياض” في إطار عمل “هيئة الاتصالات” على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

وللاطلاع على التقرير يمكن زيارة الرابط التالي: هنا.