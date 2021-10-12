أعلنت شركة باب رزق جميل عن توفر 280 وظيفة شاغرة للرجال والنساء وذلك للعمل في عدة مجالات بالقطاع الخاص.

ووفقاً للتفاصيل فإن الوظائف المتاحة في كل من الرياض وجدة والدمام والجبيل الصناعية والخبر.

تفاصيل الوظائف

الوظائف المتاحة على النحو التالي:

• ممثلة مبيعات – وظيفتان – الرياض

• سائق – 200 وظيفة – الرياض/ الدمام/ جدة

• باريستا – 70 وظيفة – جدة

• مهندس ميكانيكي – وظيفتان – الجبيل الصناعية

• مهندس كهربائي – وظيفتان – الجبيل الصناعية

• مندوبة مشتريات – جدة / خبرة لا تقل عن سنتين.

• مندوبة مبيعات – جدة / خبرة لا تقل عن سنتين.

• فني صيانة جوالات – وظيفتان – الخبر.

طريقة التقديم

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://www.babjameeljobs.com/jobs.php?&o=0