تلقى المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، 3 أخبار سارة، وذلك قبل مواجهة نادي بيرسبوليس الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ثلاثي الهلال جاهز:

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن الثلاثي سالم الدوسري ومحمد البريك والبرازيلي ماثيوس بيريرا جاهزون للمشاركة في المباريات، وذلك بعد أن شاركوا في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

والتحق اللاعبون الدوليون بتدريبات الزعيم وذلك بعد نهاية المشاركة مع المنتخب السعودي في مباريات تصفيات كأس العالم.

وسيواجه الزعيم، فريق بيرسبوليس يوم السبت المقبل في دور الثمانية بدوري الأبطال الآسيوي.

الزعيم رابعًا في الدوري:

يذكر أن الهلال يحتل حاليًّا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الزعيم تُوج بلقب دوري أبطال آسيا في 3 مناسبات، كان آخرها في عام 2019 على حساب فريق أوراوا الياباني.