أبدت جماهير نيوكاسل يونايتد سعادتها باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي، أملًا في تحسن وتطوير الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

أسباب الاستثمار في نادي نيوكاسل

وعلق مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، أحمد المسعود على استحواذ صندوق الاستثمار على النادي الإنجليزي قائلًا: “اختيار السعودية للاستثمار في نيوكاسل جاء لكونه يحمل من المزايا مما لا توجد عند سواه”.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسباب الاستثمار في نيوكاسل: “هو النادي الوحيد الذي يمثل مدينة كاملة، ولديه إرث تاريخي (سابع الأندية الإنجليزية من حيث عدد البطولات)، والـ١٩ عالميًا في حجم الإيرادات.. أعتقد أن فرص النجاح مُهيأة وستتحقق بإذن الله”.

صندوق الاستثمار يستحوذ على النادي الإنجليزي

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم قد أعلنت، مساء أمس الخميس، عن بيع النادي إلى مجموعة مكونة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، شركة بي.سي.بي كابيتال بارتنرز وآر.بي سبورتس آند ميديا.

وشددت الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمارات السعودي، أماندا ستافيلي خلال تصريحاتها اليوم على أن الهدف الرئيسي بعد الاستحواذ على النادي هو التتويج بالدوري الإنجليزي لكرة القدم والمنافسة على البطولات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).