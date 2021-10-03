أكد المرور السعودي أن هناك 3 إجراءات متبعة لمن سرقت لوحة مركبته وهو خارج المملكة.

3 إجراءات:

ورد المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر على استفسار في هذا الشأن، وقال: إنه بإمكان إبلاغ جهة الاختصاص، وإحضار خطاب مُصدق من جمرك الدولة الواقع فيها الحادثة، ثم يتم مراجعة أقرب قسم رخص سير.

رخصة القيادة الدولية:

كما أعاد التذكير بمدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها داخل المملكة.

وقال المرور إن مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها تحدد بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها.