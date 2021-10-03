شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 3 صفقات خاصة بنحو 8.6 مليون ريال على نحو 118.3 ألف سهم تمت على أسهم “أكواباور” المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك على النحو التالي:

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة أكوا باور 72.8 86,783 6,317,802 أكوا باور 72.8 15,746 1,146,309 أكوا باور 72.8 15,746 1,146,309

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 25.31 نقطة ليقفل عند مستوى 11566.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

تداول الأسهم السعودية اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 205 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 27 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات كيمانول، والراجحي، والخزف السعودي، والحمادي، وينساب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، والأسماك، والوطنية، وتكوين، وعناية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.23% و 9.65% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا، والإنماء، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، وكيان السعودية، ونسيج، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 554.04 نقطة ليقفل عند مستوى 23010.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 315 ألف سهم تقاسمتها 1476 صفقة.