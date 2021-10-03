نصح الإعلامي سعود الصرامي المتحدث باسم النصر سابقًا، العالمي بـ 3 نصائح وذلك لتحسين نتائج الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

النصر خسر مباراتين خلال 5 أيام

وكان العالمي تم إقصاؤه من منافسات دوري أبطال آسيا، عقب الخسارة أمام الهلال في نصف النهائي بنتيجة (1-2)، على ملعب مرسول بارك، ثم خسر النصر أيضًا على ملعبه أمام الاتفاق بنتيجة (0-1)، في لقاء الجولة التاسعة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الصرامي يقلل من فوز الهلال والاتفاق

وقال الصرامي مغردًا: ” أعطني حظ الهلال، ماذا “قدم” الاتفاق ليكسب العالمي.. لا شيء؟ تكتل في الدفاع انتظارًا لهجمة شاردة يخطف بها هدف. ماذا قدم الهلال أمام العالمي.. لا شيء؟ أداء عشوائي بحثًا عن السيد الحظ ليقول كلمته. النصر سيطر على مجريات لقاء الهلال ثم الاتفاق، لكن سوء الطالع يبدو بأن بينه وبين النصر عقد”.

وأضاف الصرامي: “تجديد الثقة في نجوم العالمي ضروري، دعم المدرب بيدرو ضروري، فرض التدريبات الصباحية وإقامة مباريات ودية أسبوعية ومعسكر مفتوح ضروري. أدوات النجاح في العالمي متوفرة وبحمد الله، لا ينقص العالمي إلا العمل الجاد والمخلص والمنظم، مع الاجتهاد في الدعاء بأن يصرف الله عن أصفرنا “سوء الحظ”.

وواصل: “لن نترك أصفرنا للثرثارين أبطال المساحات يتناولون مستقبله ونجومه ومدرجه وإدارته وداعميه بـ السوء، ويتسابقون على إحباط عشاقه ونجومه ومدربه حتى ينتصروا لـ آرائهم الهادمة ويكونوا أبطالًا مزيفين عند أنفسهم، العالمي بحول الله قادر على تجاوز “عثراته” والنهوض من كبوته الصعبة”.