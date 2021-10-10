أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (35) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مضيف جوي/ مقصورة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

شروط وظائف شركة طيران أديل:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، ويفضل وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)