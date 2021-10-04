أوضح الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن موسم الوسم سيدخل يوم السبت المقبل، وما قبله بواكير فقط.

أهم مواسم الأمطار:

وأضاف الحصيني أن الوسم ينتظره العرب على أحر من الجمر، وهو جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته، يوازي شهرته سهيل، موضحًا أن الوسم من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية ويتتبع العرب فيه أخبار الأمطار، وذلك لأهمية ذلك عندهم خاصة أهل المواشي والحلال، ومدته 52 يومًا، والنجم الأول من المربعانية حكمًا وفعلًا يعتبر من الوسم.

4 نجوم:

ولفت إلى أن الوسم هو النوء الذي يحل بعد سهيل مباشرةً، ويأتي بعده نوء المربعانية، وهو ليس نجمًا إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار، مشيرًا إلى أن نجومه أربعة هي: العواء والسماك والغفر ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من الوسم حكمًا وفعلًا؛ وسمي بذلك لأنه يسم الأرض بالاخضرار؛ ففيه تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، وتنبت فيه الكمأة وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسومًا من قوة سيولة.

وأوضح الحصيني أن من أهم علاماته تتغير فيه حركة السحب من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت في الصيف تتحرك من الشرق إلى الغرب.