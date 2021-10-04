كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء، اليوم الجمعة، عن أبرز اللاعبين المتوقع تألقهم خلال منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

نجوم متوقع تألقهم في ربع نهائي آسيا

واختار الاتحاد الآسيوي، لاعبين قدموا عروضًا مميزًا مع أنديتهم خلال الفترة المقبلة، ينتظر أن يكون لهم دور حاسم خلال مواجهتي الدور ربع النهائي، على أن يستمر تصويت الجمهور حتى مساء يوم غد السبت.

وتوقع الاتحاد القاري في تقريره تألق 4 لاعبين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وهم؛ بافيتيمبي غوميز “الهلال”، أندرسون تاليسكا “النصر”، مهدي ترابي “بيرسبوليس الإيراني”، وعمر خربين “الوحدة الإماراتي”.

مواجهات قوية تنتظر الهلال والنصر

وينتظر الهلال والنصر اختبارًا مهمًا من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث يواجه العالمي فريق الوحدة الإماراتي عند الساعة السادسة مساء على ملعب مرسول بارك، فيما يلعب الزعيم مع بيرسبوليس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز عند الساعة التاسعة مساء.

ومن المقرر أن تقام المباراتان بحضور جماهيري كامل بعد قرار وزارة الرياضة رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباريات الدور ربع النهائي من دوري الأبطال 2021 لفرق غرب القارة.