تنتظر الجماهير مباراة السعودية ضد اليابان ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، وسط طموحات بمواصلة تألق الأخضر وتحقيق الفوز.

المنتخب السعودي في التصفيات:

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الياباني، في السابع من أكتوبر الجاري، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، على أن يُلاقي الصين، يوم 12 من الشهر ذاته.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر بفارق الأهداف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يحتاج إلى 4 نقاط:

وأكد النقاد الرياضيون في برنامج “أكشن مع وليد”، أن الأخضر يسير بشكل مميز، وقال محمد الشيخ: “منتخبنا حقق 6 نقاط وضعتنا في منطقة الأمان، نحتاج 4 نقاط على الأقل من مواجهتي اليابان والصين.. وفي حال الخسارة من اليابان يجب عدم المغامرة ضد الصين”.

وتابع الشيخ تصريحاته قائلًا: “تعويض سالم الدوسري صعب لكن نملك عددًا من الأسماء المميزة.. التعادل أمام اليابان والفوز على الصين مقبول.. المنتخب الياباني ليس كما كان والأقوى بالمجموعة هو منتخب أستراليا”.

وقال سامي الحريري: “أخشى على المنتخب السعودي من إحصائيات عدم الخسارة على أرضنا.. تحقيق 4 نقاط من أمام اليابان و الصين تعتبر معقولة.. يعجبني الهدوء في الأخضر وتمنيت لو كانت المواجهة في المنطقة الشرقية بالأجواء الرطبة”.

وواصل الحريري تصريحاته قائلًا: “من حق مدرب المنتخب أن يستقر على تشكيلته ولا يجب أن يذهب للمنتخب إلا النخبة.. لا يجب استدعاء أي لاعب يبدع في مباراة فقط”.

وفي السياق ذاته، علق طارق النوفل قائلًا: “المنتخب السعودي يستطيع الفوز على اليابان والصين ونطمح بالـ 6 نقاط كاملة .. نستطيع حسم التأهل مبكرًا”.

وأضاف النوفل: “يوجد أسماء برزت في الجولات الأخيرة ويستحقون الانضمام إلى الأخضر.. المدرب رينارد يحب الاستقرار على الأسماء المعتادة.. حاليًّا ليس وقت الانتقاد على اختيارات المدرب”.