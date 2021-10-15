تواصلت الإثارة في الليلة الحادية عشرة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي الثاني الذي يقيمه النادي بمقره بملهم (شمال الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، إذ بيعت اليوم خمسة صقور بمبلغ 411 ألف ريال.

بداية مثيرة:

وجاءت البداية مثيرة مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح الحسي للطاروح عبدالحفيظ الحمدي، وانطلقت المزايدة عليه بمبلغ 111 ألف ريال قبل بيعه بمبلغ 172 ألف ريال، فيما كان الصقر الثاني شاهين قرناس طرح العويقيلة للطاروحين عبدالله الطرفاوي ومعجب البناقي، وقد بِيعَ بمبلغ 62 ألف ريال.

ومن الجبيل، جاء الصقر الثالث شاهين قرناس للطاروح راشد الهاجري، وبِيعَ بمبلغ 101 ألف ريال، وللطواريح خضر الزهراني وعطية الزهراني وأحمد الزهراني وثامر الصاملي كان الصقر الرابع شاهين قرناس طرح المجيرمة، وبِيعَ بمبلغ 45 ألف ريال، فيما كان ختام الليلة بالصقر الخامس شاهين قرناس طرح المجيرمة للطاروح فايز رزق الله الحسناني، وبِيعَ بمبلغ 31 ألف ريال.

مزايا للطواريح:

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث تستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والشمالية الغربية،والجنوبية الغربية) مالك الصقر الذي طُرِحَ (صيده أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأية رسوم.

وبعد بيع الصقر يجري إصدار شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.