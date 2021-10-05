أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وقوع 5 إصابات طفيفة، بعد سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله في جازان أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

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