أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وقوع 5 إصابات طفيفة، بعد سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله في جازان أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وقوع 5 إصابات طفيفة، بعد سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله في جازان أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.
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