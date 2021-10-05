تنتظر جماهير الأخضر مباراة منتخب السعودية ضد الصين في تصفيات كأس العالم 2022، أملًا في مواصلة التألق وخطف الثلاث نقاط.

السعودية ضد الصين

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد الصين، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقبل مباراة السعودية ضد الصين اليوم، يملك الأخضر 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم 2022، وبفارق الأهداف عن أستراليا متصدر الترتيب، فيما تقع الصين في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

عوامل تمنح الأخضر الفوز

وتحدث الناقد الرياضي خالد القحطاني عن مواجهة السعودية ضد الصين خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “المباريات السابقة في تصفيات بطولة كأس العالم أثبتت علو كعبنا”.

وتابع القحطاني تصريحاته قائلًا: “إذا وصل الأخضر للنقطة ١٢ فأي نتيجة في المباريات الأخرى في صالحنا .. والمريح أن زمام الأمور في يد منتخبنا والمنعطف الصعب عديناه وهي عمان في أرضهم واليابان”.

وعن كيفية فوز الأخضر على الصين، قال القحطاني: “الصبر والهدوء والاستحواذ على الكرة، تضييق المسافات بين اللاعبين، هيرفي رينارد مدرب ذهني لا يرضى بالكسل، اللاعب الصيني أقل مهاريًا من لاعبينا، وجمهور جدة له تأثير كبير”.