سيغيب 5 لاعبين عن تشكيلة الأخضر السعودي في مباراة الصين غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

أسباب غيابات الأخضر

واستُبعد كل من محمد البريك وعبدالله عطيف وسالم الدوسري للإصابة، بينما لم يتواجد علي الأسمري وعبدالله الحمدان لأسباب فنية.

المنتخب السعودي يتقاسم الصدارة مع أستراليا

ويتصدر المنتخب السعودي مع أستراليا المجموعة بـ9 نقاط “العلامة الكاملة من ثلاث مباريات بعد الفوز في الجولات الثلاث الأولى على فيتنام (3 ـ 1) وعمان واليابان (1 ـ 0) وتبدو الفرصة مواتية لتحقيق الفوز والاستمرار بسجل خالٍ من الخسائر خاصة وأن المباراة على أرضه وأمام جماهيره التي ستكون متواجدة بكثافة بعد قرار وزارة الرياضة رفع نسبة الحضور الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100 %.

ويملك منتخب الصين، 3 نقاط من الفوز في الجولة الماضية على فيتنام 3 ـ 2، وكان قد خسر في الجولتين الأولى والثانية من أستراليا واليابان، اللذين سيلتقيان في لقاء مهم لكليهما إذ تسعى أستراليا لمواصلة الفوز والحفاظ على سجلها الخالي من الخسائر وإبعاد منافس قوي عن إحدى بطاقتي التأهل المباشر، وفي المقابل يسعى المنتخب الياباني إلى الإبقاء على حظوظه في التأهل المباشر، كونه يمتلك 3 نقاط وفي حال خسارته سيبتعد عن الصدارة بفارق 9 نقاط.