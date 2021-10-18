أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الرواتب والمزايا.

– مسؤول التوظيف والإعداد.

– أخصائي/ شريك خدمات رأس المال البشري وضمان الجودة.

– مسؤول الأداء والمهن.

– مسؤول الإدارة المالية والميزانية.

– مسؤول بحوث الاتصالات وتحليلها.

– مسؤول إدارة التعلم.

– مسؤول خدمات السلامة والأمن.

– مسؤول إدارة البروتوكول والأحداث.

– مسؤول الإنتاج والعلاقات الإعلامية.

– مسؤول تخطيط المشتريات والعمليات.

– مسؤول التوثيق الدائم.

– مسؤول الاتفاقيات.

– مسؤول تطوير المحتوى.

– مسؤول ضمان جودة تقنية المعلومات.

– مسؤول تطبيقات الأعمال.

– مسؤول محاسبة الإيرادات.

– مسؤول إدارة المرافق.

– مسؤول التوثيق السري.

– مسؤول المصادر والتقييم.

– مسؤول الذكاء والتهديدات.

– مسؤول إدارة البائعين والمحتوى المحلي.

– مسؤول إدارة التكامل.

– مسؤول التوثيق النشط والمؤقت.

– مسؤول إدارة الاستثمار.

– مسؤول بحوث النمذجة والامتثال.

– مسؤول إدارة المخاطر والسياسات.

– مسؤول المراقبة وضبط الجودة.

– مسؤول المخاطر الإستراتيجية.

– مسؤول التسويق.

– مسؤول تحليل الأعمال.

– مسؤول دراسات الزكاة.

– مسؤول شكاوي دافعي الضرائب.

– مسؤول عمليات أمن تقنية المعلومات.

– مسؤول تعزيز الخدمة والسياسة.

– مسؤول دعم التطبيقات.

– مسؤول الدعم والمتابعة.

– مسؤول إدارة الشبكات.

– مسؤول هندسة أمن تقنية المعلومات وتنفيذها.

– مسؤول إدارة الإفراج.

– مسؤول إدارة المشاريع والموردين.

– مسؤول إدارة الوصول.

– مسؤول البنية التحتية وإدارة الأنظمة.

– مسؤول إدارة المرافق ومكتب مساعدة تقنية المعلومات.

– مسؤول القنوات الإلكترونية.

– مسؤول تصميم وتنفيذ الخوادم وتخزين البيانات.

– مسؤول بحوث الشريعة.

– مسؤول التطبيقات المؤسسي.

– مسؤول إدارة خدمات تقنية المعلومات.

– مسؤول تصميم وتنفيذ الشبكات والأنظمة.

– مسؤول إدارة التغيير الرقمي.

– مسؤول ذكاء الأعمال والتحليلات.

– مسؤول تخطيط تقنية المعلومات وهندسة المشاريع.

– مسؤول شؤون اللجان.

– مسؤول أعمال رأس المال البشري والبرامج.

– مسؤول تخطيط رأس المال البشري والتطوير التنظيمي.

– مسؤول مركز رعاية الموظفين.

– مسؤول المشاركة والثقافة.

طريقة التقديم على وظائف هيئة الزكاة:

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)