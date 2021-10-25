أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (58) وظيفة شاغرة للرجال للتعاقد المؤقت لمدة (90 يومًا)، خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، على مسمى “مراقب ميداني تشوه بصري”.

شروط وظائف أمانة العاصمة المقدسة:

وبيّنت أمانة العاصمة المقدسة أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون عمر المتقدم ما بين (20 و35).

– أن يكون المتقدم غير موظف/ متفرغًا.

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

التقديم على وظائف أمانة العاصمة المقدسة:

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أنّ التقديم مُتاحٌ وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 20 ربيع الأول 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 22 ربيع الأول 1443هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)