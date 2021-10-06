أعلنت مصادر إعلامية عن سقوط 6 قتلى وعشرات الجرحى في مظاهرات بيروت التي انطلقت اليوم والتي يشارك فيها عناصر من حزب الله وحركة أمل.

مشاركة حزب الله وحركة أمل

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية فإن عناصر مسلحة من حزب الله وحركة أمل تنتشر في شوارع بيروت قرب مناطق الاشتباكات فيما قال رئيس الحكومة الملكلف نجيب ميقاتي إن الجيش ماض في معالجة الأوضاع وإعادة بسط الأمن وتوقيف المتورطين.

بدوره أشار وزير الداخلية اللبناني إلى أن الأمر بدأ بإطلاق نار من قبل قناصين استهدفوا رجال الأمن داعيًا القادة السياسيين إلى اتخاذ الإجراءات السياسية وغير السياسية لضبط الوضع بحسب قوله.