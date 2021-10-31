بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات “تطمّن” ومراكز “تأكّد” في منطقة جازان 624221 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

خدمات مراكز تطمّن

وخصصت عيادات “تطمّن” لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين لديهم أعراض تنفسية مثل, آلام الحلق، والسعال، وضيق التنفس، وارتفاع درجة الحرارة، وتستقبل المراجعين دون الحاجة إلى موعد مسبق، مبينةً أن العيادات موجودة في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات، ويبلغ عددها “11” عيادة موزعة على محافظات المنطقة, حيث قدّمت خدماتها حتى الآن لعدد 170192 مستفيداً.

مهام مراكز تأكد

وأضافت أن مراكز “تأكّد” خُصصت للذين لا يشكون أية أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه قد حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس “كورونا”، من خلال عمل المسحات اليومية, حيث تتطلب هذه المراكز حجز موعد مسبق عن طريق تطبيق “صحتي”، وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات هذه المراكز 454029 مستفيداً.

وأوضحت أن مراكز “تأكّد” موزعة على بعض المراكز الصحية، ومركز مسار السيارات وسط مدينة جازان، لافتةً إلى أن الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر التفشي.