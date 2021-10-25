أعلن البنك العربي الوطني نتائجه المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 والتي أظهرت تحقيق أرباح مالية قدرها 665 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري فيما بلغت الأرباح خلال الـ9 أشهر 1,720 مليون ريال.

تفاصيل أرباح البنك العربي الوطني

وبحسب بيان البنك على موقع السوق المالية تداول فقد زادت الأرباح خلال الربع الثالث بنسبة 40.5 % عن الربع الثاني من العام الجاري لكنها انخفضت بنسبة 0.5 % تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما حقق البنك أرباحًا صافية خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 بلغت 1,720 مليون ريال مقابل 1,798 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع قدرها أكثر من 4%.

أسباب زيادة أرباح البنك

ويعود انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله انخفاض في مخصص خسائر الائتمان ودخل أتعاب وعمولات وزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة، ومكاسب من بيع سندات الدين .

أما ارتفاع أرباح البنك مقارنة بالربع السابق فيعود إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ، مكاسب من بيع سندات الدين ، والانخفاض في مخصص خسائر الائتمان، قابله انخفاض في المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، دخل العمليات الأخرى ، وارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين .