قالت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين إن السلطات المختصة سجلت 7 وفيات جديدة وبلاغات عن حالات فقدان جراء العاصفة المدارية “شاهين” بمحافظة شمال الباطنة.

لحظة تهدّم أحد أسوار المنازل في السويق مع قدوم دفعة جديدة من الأودية الجارفة هناك.!

مقطع منقول، #شاهين pic.twitter.com/ABFt2pT03v — حارث السيفي (@_harith_hhhs) October 4, 2021

وكانت السلطات العمانية قد حذرت من إمكانية استمرار الأثر السلبي للإعصار على محافظتي مسقط والباطنة بأمطار غزيرة مصحوبة بهبوب رياح قوية خلال أمس الأحد، متوقعة وصول التأثير المباشر خلال الساعات القليلة المقبلة إلى محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية برياح شديدة.

ودعت الناس إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن المناطق المنخفضة وحذرت أيضا من دخول البحر خلال هذه الفترة.

واتخذت السلطات العمانية إجراءات احترازية من شأنها امتصاص الأثر السلبي الحاد للإعصار.