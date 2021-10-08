طرح 8 صقارين سعوديين “شاهين قرناس” أثناء مروره في سماء محافظة طبرجل، وتمكنوا من بيعه في مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، في ليلته العاشرة التي أقيمت أمس، وسط حضور كبير من الصقارين والمهتمين.

شبك في دقائق:

وبيَّن الصقار عيد الشراري، أحد الطواريح الذين شاركوا في طرح الصقر، أن عملية شبك الصقر لم تستغرق سوى عدة دقائق، بعد ذلك تم التواصل مع فرق نادي الصقور السعودي، الذي سهل مهمة نقل الصقر إلى مقر المزاد بملهم شمال مدينة الرياض، وقاموا بفحص الطير وتأكدوا من خلوه من العيوب، مشيدًا بسرعة تجاوب فرق النادي الموزعة على 5 مناطق، في الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية.

مزاد سريع:

يذكر أن الصقر حصد مبلغ 110 آلاف ريال في مزاد تنافسي سريع ومباشر، نُقل عبر البث المباشر لحسابات نادي الصقور السعودي على منصات التواصل الاجتماعي، والقنوات التلفزيونية الراعية.

ويتسم الصقر المباع بطول 14.5 إنش، وعرضه 15.5 إنش راهي، ويبلغ وزنه 1034 غرامًا.