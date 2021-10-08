سيغيب الحارس الدولي محمد العويس عن 8 مباريات خلال شهرين من الآن، وذلك بعد إصابته في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى.

العويس لن يشارك مع الأخضر أمام أستراليا وفيتنام:

ولن يتواجد حارس الأخضر في مباراتين مع المنتخب السعودي وهما أستراليا وفيتنام في الجولتين المقبلتين من جولات تصفيات مونديال 2022.

الأهلي يفقد حارسه في 6 مباريات:

كذلك لن يشارك الحارس الدولي في 6 مباريات مع الأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهي “الاتفاق والطائي والهلال والباطن وأبها والنصر”.

وفي سياق آخر، حرص العويس على طمأنة الجماهير بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الصين.

وقال حارس المنتخب السعودي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “شكرًا لكل اللي سأل عني وتواصل معي وشكرًا للجمهور السعودي على مشاعركم الجميلة كلنا يد واحدة، وبإذن الله ندعم بعضًا ونوصل لكأس العالم”.

وتعرض حارس الأخضر لإصابة قوية في ركبته خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد الصين، ولم يستطع استكمال المواجهة ليشارك الحارس فواز القرني بدلًا من عند الدقيقة 69.