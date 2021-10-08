ظهرت الفنانة المصرية نيفين مندور لأول مرة بعد خروجها من السجن، حيث انتشرت صورة جديدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي في عيد ميلاد أحد أصدقائها بعد سنوات من الغياب.

وذكرت تقارير مصرية، أنه بالبحث عن الصورة، اتضح أن الفنانة نشرتها منذ عام 2014، وكانت في حفلة خاصة مع صديق لها بعيد ميلاده، وليست صورة جديدة، حيث ظهرت بعد أن فقدت الكثير من وزنها.

من هي نيفين مندور؟

وتقدم “المواطن” فيما يلي 8 معلومات عن نيفين مندور.

– من مواليد 28 نوفمبر 1972.

– تخرجت من جامعة American city university.

– قدمت أول بطولة لها من خلال فيلم “اللي بالي بالك” من خلال شخصية فيحاء وحققت نجاحًا كبيرًا مع الفنان محمد سعد.

– قدمت مسلسل “راجعلك يا اسكندرية” مع الفنان خالد النبوي، واختفت بعدها لمدة 8 سنوات.

– شاركت في المسلسل الكوميدي “مطعم تشي توتو” من بطولة فاروق الفيشاوي، وسمير غانم، كريمة مختار وصلاح عبد الله.

القبض على نيفين مندور:

– تم إلقاء القبض علي نيفين مندور مرتين، أولهما في عام 2013، حيث تم القبض عليها برفقة شابين داخل سيارة أثناء محاولتهم الفرار من كمين.

– في عام 2016، تم إلقاء القبض عليها مرة أخرى في قضية مماثلة والحكم عليها بالسجن، ثم إخلاء سبيلها بضمان الإقامة.

– اختفت نيفين عن الأنظار منذ سنوات، وفضلت أن تعيش في زاوية بعيد عن أعين الجمهور.