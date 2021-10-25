قدم مستشفى الملك فهد عضو تجمع المدينة المنورة الصحي خدمات طبية متكاملة لـ 90,192 مراجعاً، خلال الربع الثالث من العام 2021 م، وأظهرت إحصائيات الربع الثالث من العام الجاري حضور 31,446 مراجعاً إلى قسم الطوارئ فيما استقبلت العيادات الخارجية 58,746 مراجعاً في العديد من التخصصات الطبية.

إحصائيات مستشفى الملك فهد

وبينت الإحصائيات إجراء 1371 عملية جراحية و218 عملية في جراحة اليوم الواحد وعمل 574 منظار جهاز هضمي، و2091 مراجعاً لوحدة الأورام وأمراض الدم، فيما استفاد 533 مراجعاً من قسم الأمراض العصبية، و349 مراجعاً لقسم جراحة المسالك البولية خلال الفترة ذاتها.