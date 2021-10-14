واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر، تدريباته بكل قوة وجدية مساء اليوم الخميس، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الوحدة الإماراتي بعد غد السبت في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

رئيس النصر يدعم اللاعبين

ويسعى العالمي لتكرار إنجاز النسخة الماضية من دوري الأبطال بالتأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة كما حدث في نسخة 2020 حينما واجه نادي بيرسبوليس الإيراني في دور الـ4.

وحضر مسلي آل معمر رئيس النادي تدريبات أصفر العاصمة، لدعم اللاعبين من أجل عبور فريق الوحدة.

وسيقام التدريب الأخير لفريق الوحدة الإماراتي غدًا الجمعة في السادسة مساءً بتوقيت المملكة ثم المؤتمر الصحفي لمدرب الوحدة في السابعة مساءً، بينما في السابعة والربع يُقام المؤتمر الصحفي لمدرب النصر وفي السابعة والنصف مساءً يقام التدريب الأخير لنادي النصر في ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

أصفر العاصمة يسعى للقب الأول

ولم يسبق للعالمي أن تُوج بلقب دوري أبطال آسيا، كما شارك لمرة واحدة فقط ببطولة كأس العالم للأندية عام 2000 في البرازيل.

يذكر أن مباراة بعد غد ستكون أول مباراة للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي تولى المسؤولية مطلع شهر أكتوبر الجاري خلفًا للبرازيلي مانو مينيز.