دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) إلى توخي الحذر؛ نتيجة الحالة المطرية المتوقعة على منطقتي مكة المكرمة والرياض، من اليوم الاثنين حتى الجمعة المقبل.

تفاصيل الحالة:

وذكر المركز عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه وفقًا لما ورد من المركز الوطني للأرصاد بتوقع تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في حالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ابتداء من اليوم الاثنين وحتى الجمعة المقبلة، يصاحبها رياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهاب مركز 911 بالجميع بتوخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء والابتعاد عن أماكن تجمع السيول؛ حفاظًا على سلامتهم.