يسير النجم سامي النجعي بشكل مميز مع النصر خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي طمأن الجماهير قبل مباراة السعودية ضد فيتنام غدًا.

سامي النجعي يتألق:

وشارك سامي النجعي 9 مباريات بينهم 6 بشكل أساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمعدل 423 دقيقة لعب، وقام بتسديدة على المرمى.

وقام سامي النجعي بـ3 مراوغات ناجحة حتى الآن، و170 تمريرة ناجحة، وبلغت دقة التمرير 79.4%، فيما وصلت إلى 71.4% في ملعب الخصم، ونجح في تسجيل هدف، كما قام بصناعة 5 فرص.

السعودية ضد فيتنام:

ويحل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضيفًا على فيتنام، يوم غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل مباراة السعودية ضد فيتنام، ينفرد الأخضر بصدارة مجموعته في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب ملاحقيه، فيما تتذيل فيتنام الترتيب بدون رصيد.