ظهر سلمان الفرج بمستوى مميز مع الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأمر الذي طمأن الجماهير قبل مباراة السعودية وفيتنام المقبلة.

سلمان الفرج يتألق:

وشارك سلمان الفرج في 6 مباريات بدأهم جميعهم بشكل أساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمعدل 495 دقيقة لعب، وقام بتسديدة واحدة على المرمى.

وقام سلمان الفرج بـ383 تمريرة ناجحة بمعدل 88%، ووصلت دقة تمريراته في ملعب الخصم إلى 81.9%، ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن، وصنع 6 فرص تهديفية خلال الجولات الماضية.

مباراة السعودية وفيتنام:

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية وفيتنام، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل مباراة السعودية وفيتنام، ينفرد الأخضر بصدارة مجموعته في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب ملاحقيه، فيما تتذيل فيتنام الترتيب بدون رصيد.