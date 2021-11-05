استقبل أبناء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز – رحمه الله – في قصر المربع اليوم المعزين في وفاة أخيهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز – رحمه الله – من أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة .



كما قدم العزاء في الفقيد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.



وأعرب أصحاب السمو الملكي الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.