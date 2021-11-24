أثنى كل من الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال والأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس النادي السابق والأمير نواف بن سعد رئيس النادي السابق على أداء الزعيم في نهائي دوري أبطال آسيا أمس ضد فريق بوهانج الكوري الجنوبي.

الزعيم يؤكد زعامته من جديد على آسيا:

وقال الوليد بن طلال عبر حسابه في “تويتر” : “الزعيم يؤكد زعامته في أكبر قارة بالعالم، مبروك لممثل الوطن”.

بينما قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: “مليار مبروك، الحمد لله يا بعد قلبي يا الزعيم”.

أما الأمير نواف بن سعد فقال: “كل جيل مثّل الزعيم يشرف النادي، وجميعهم رائعين، ولم أكن متخوفًا من المباراة، لأن الخصم فريق بوهانج كان جديرًا بالاحترام، والزعيم أفضل فريق في غرب آسيا”.

وفي سياق آخر، أصبح شهر نوفمبر ذا فأل حسن لنادي الهلال ولجماهيره، وذلك بعد تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، وللمرة الثانية خلال آخر سنتين مساء أمس الثلاثاء.

8 ألقاب مميزة لـ الهلال آسيويًّا:

ويملك الزعيم 8 ألقاب آسيوية متنوعة منها 4 ألقاب لدوري الأبطال، لقبين في كأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي مرتين ليُصبح مجموع الألقاب ثمانية ألقاب آسيوية تكرس سيطرة الزعيم على أكبر قارة في العالم.