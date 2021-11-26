قال الكاتب أحمد العرفج إن تشجيع نادي الهلال يحافظ على الصحة من أمراض القولون والضغط والسكر، مثنيًا في الوقت ذاته على إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، التي تعمل أكثر مما تتكلم على حد وصفه.

الهلال يحمي مشجعيه من الأمراض وضغط الأعصاب

وتحدث العرفج في برنامج ” يا هلا” على قناة روتانا خليجية قائلًا: ” أقولها من زمان، اللي يبي يرتاح من أمراض السكر والضغط والقولون، يشجع الزعيم، أنا اتحادي لكني فخور بهذا النادي فخرًا كبيرًا”.

إدارة تركز على العمل أكثر من الكلام

وأضاف العرفج: ” الأمير الوليد بن طلال لا يتأخر على النادي وجميع إدارات الأزرق تتغير ودعم الأمير الوليد ثابت، كذلك أُبدي إعجابي بطريقة إدارة فهد بن نافل للنادي، صُدمت عندما علمت أن فهد بن نافل تحدث مرتين أو 3 للإعلام الرياضي منذ توليه مسؤولية رئاسة النادي، هو يركز على الإنجازات والبطولات والعمل وهذا شيء رائع”.

وتابع العرفج: ” أتمنى من كل الأندية السعودية أن تتعلم من مدرسة الهلال في الإدارة”.