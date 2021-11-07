تألق لاعب المنتخب السعودي لكمال الأجسام، أحمد مهدي بشكل لافت خلال منافسات بطولة العالم التي أُقيمت في إسبانيا، ليحتل المركز الرابع.

أحمد مهدي ينهي البطولة في المركز الرابع:

وأُقيمت منافسات بطولة كأس العالم لكمال الأجسام في إسبانيا بمشاركة العديد من المنتخبات، وتجاوز عدد المشاركين حاجز الألفين لاعب، ونجح أحمد مهدي في إنهاء المسابقة رابعًا وزن 65 كجم.

مسيرة من الإنجازات:

ويملك أحمد ماجد مهدي مسيرة مميزة، حيث شارك في بطولات عديدة لمنافسات كمال الأجسام ونجح في تحقيق إنجازات عديدة، وتنتظر منه الجماهير التتويج بمزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.

وحصد مهدي صاحب الـ26 عامًا المركز الأول في بطولات fitparade التي أُقيمت في هنغاريا، سعودي غولد في المنطقة الشرقية وبطولة كأس الاتحاد (بطولة المملكة) في الرياض.

كما ظهر أحمد مهدي بشكل مميز في بطولة فتنس شو التي أُقيمت في جدة، واحتل المركز الثالث، وهو المركز ذاته الذي تواجد به في بطولة دار الأيتام في مكة المكرمة، فيما أنهى بطولة المملكة التي أُقيمت في الرياض بالمرتبة الرابعة.