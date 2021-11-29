حذرت أخصائية التغذية وسام باكير من خطورة الانخداع بما يتم الترويج له بشأن مشروبات الدايت.

وقالت إن ما يتم الترويج له من مشروبات أو منتجات “دايت” خدعة للتسويق لمنتجات معينة.

هل مشروبات الدايت "زيرو سكر" تكون بلا سعرات حرارية وتفيد الراغبين في عمل الحمية الغذائية؟ .. أخصائية التغذية وسام باكير: خدعة@dr_wisambakir#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/blp9O0ceag — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 27, 2021

وقالت باكير لبرنامج “سيدتي”، على قناة “روتانا خليجية”، إن الدايت بشكل عام خدعة أو يمكن أن نقول إنه شيء تجاري للتأثير على رغبة المستهلك للتسوق للمنتج.

وتابعت “وبالنسبة لمنتجات الدايت فإنها تحتوي على سكر محلى أو صناعي وهذا يؤثر على يؤثر على الدماغ ويزيد رغبة الشخص في الأكل وتسبب الإحساس بالجوع، وبالتالي تجعل الشخص يريد أن يأكل أشياء عالية السعرات الحرارية بالتالي لا تسبب إنقاص الوزن كما يتم الترويج له.