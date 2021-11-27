أكدت أخصائية التغذية وسام باكير أن ما يتم الترويج له من مشروبات أو منتجات الدايت خدعة لتسويق بعض المنتجات الغذائية.

هل مشروبات الدايت "زيرو سكر" تكون بلا سعرات حرارية وتفيد الراغبين في عمل الحمية الغذائية؟ .. أخصائية التغذية وسام باكير: خدعة@dr_wisambakir#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/blp9O0ceag

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 27, 2021

الدايت خدعة:

وأضافت باكير في تصريحات إلى برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، أن الدايت بشكل عام خدعة أو يمكن أن نقول: إنه شيء تجاري للتأثير على رغبة المستهلك للتسويق لمنتج معين.

بها سكر:

ولفتت إلى أنه بالنسبة لمنتجات الدايت فإنها تحتوي على سكر محلى أو صناعي، وهذا يؤثر على الدماغ ويزيد رغبة الشخص في الأكل وتسبب الإحساس بالجوع، وبالتالي تجعل الشخص يريد أن يأكل أشياء عالية السعرات الحرارية بالتالي لا تسبب إنقاص الوزن كما يتم الترويج له.