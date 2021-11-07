أعلنت شركة الكهرباء السعودية عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-09-2021 (تسعة أشهر) والتي أظهرت ارتفاعًا كبيرًا في الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والربع الثاني من العام الجاري.

تفاصيل أرباح شركة الكهرباء السعودية

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية فقد بلغ صافي الربح في الربع الثالث من العام الحالي 7,380 مليار ريال مقارنة مع 2,201 ريال في الربع المماثل من العام السابق بنسبة زيادة 235 %.

كما ارتفعت الأرباح بنسبة 26.6 % مقارنة مع أرباح الربع الثاني من العام الجاري والتي بلغت 5.8 مليار ريال .

أسباب ارتفاع أرباح الشركة السعودية للكهرباء

وقالت الشركة إن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020م، حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021م، في حين اشتمل الربع المماثل من العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 4.96 مليار ريال.

كما تم تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي 2021م، وبناءً عليه تعترف الشركة بمبلغ تقديري ربع سنوي لحساب الموازنة، الأمر الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع بند الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي.

كذلك فقد أدى انخفاض إجمالي القروض بالشركة بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020م إلى انخفاض أعباء التمويل المحملة على قائمة الدخل، وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض إيراد استنفاذ المنح الحكومية وارتفاع في مخصص الذمم المدينة تأثراً بارتفاع قاعدة الإيرادات العائدة للشركة بعد إلغاء الرسم الحكومي.

هذا بالإضافة إلى نمو مبيعات الطاقة وإيرادات توصيل الخدمة الكهربائية ومنظومة النقل والذي عادل جزئيا الارتفاع في تكاليف الطاقة المشتراة والتشغيل والصيانة والإهلاك وإثبات بند غير متكرر يخص تسوية فروقات مستحقات وقود خلال الربع الحالي.