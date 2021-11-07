تعاقد نادي الطائي مع المدير الفني التشيلي خوسيه لويس سييرا، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل، بعد معاناته في الجولات الأخيرة.

الطائي يُعاني في دوري محمد بن سلمان

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي مشواره في الدوري السعودي للمحترفين مع التونسي محمد الكوكي، إلا أن أزمة عدم حصوله على شهادة PRO أنهت مشواره سريعًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعاقد الطائي مع المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش، ليحقق انتفاضة مع الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن تتراجع النتائج، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار الإقالة بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام الرائد، قبل التعاقد مع سييرا رسميًا.

أرقام سييرا مع الاتحاد

ويملك سييرا مسيرة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأمر الذي شجع إدارة الطائي على التعاقد معه، حيث قاده في 63 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 34 مرة، وتعادل 16 مرة، وخسر 13 مواجهة.

ونجح سييرا في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى منصات التتويج، حيث حصد معه لقبي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.

وتُعد مهمة المدير الفني التشيلي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ليست بالسهلة، حيث إنه خاض 10 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فاز مرتين وتعادل مرة، وخسر 7 مرات، ليتذيل جدول الترتيب.