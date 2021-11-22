تألق المهاجم المغربي الدولي وليد أزارو بشكل لافت في مباراة فريقه الاتفاق ضد الحزم، ليحقق رقمًا مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أزارو يتألق مع الاتفاق في الدوري:

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفا سكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي قدمه وليد أزارو في مباراة الحزم اليوم، حيث نجح في تسجيل هدف وصنع آخر.

ولفتت شبكة الإحصائيات إلى أن أزارو قام بـ11 تمريرة ناجحة، وقدم تمريرتين، وقام بكرة طويلة ناجحة، وفاز بـ7 التحامات، ليحصل على تقييم 8.1 درجة، وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة.

وأشارت شبكة الإحصائيات إلى أن مباراة الاتفاق ضد الحزم هي الأولى في مسيرة وليد أزارو مع فارس الدهناء ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين التي ينجح في التسجيل والصناعة فيها معًا.

الاتفاق يتجاوز عقبة الحزم بثلاثية:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الحزم ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز فارس الدهناء بثلاثية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز الـ15.