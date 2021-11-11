كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الخميس، عن عقبة مالية تواجه الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد لبرشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

الجميع يترقب سياسة تشافي

وبدأ المدرب عمله أول أمس، وسط ترقب لسياسته الجديدة التي سيحاول من خلالها إنقاذ مسيرة الفريق هذا الموسم.

وقالت شبكة Espn الرياضية اليوم إن إدارة البارشا برئاسة خوان لابورتا، للتعزيزات الشتوية رصدت ميزانية محدودة لـ المدرب من أجل ضم الصفقات الجديدة التي يرغب في تدعيمها للفريق.

10 ملايين يورو ميزانية للصفقات

ويملك برشلونة حاليًا 10 ملايين يورو كميزانية وُضعت للمدرب الجديد من أجل ضم الصفقات الشتوية المطلوبة في يناير المقبل.

ويرغب تشافي في التعاقد مع مهاجم جديد، بعد إصابة سيرجيو أجويرو، التي تبعده عن الملاعب 3 أشهر على الأقل، بينما يعاني أنسو فاتي وعثمان ديمبلي ومارتن برايثوايت من إصابات مختلفة.