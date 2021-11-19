يبدو أن قرار نادي الاتحاد بعدم الموافقة على انضمام أحمد حجازي لـ منتخب مصر في بطولة كأس العرب سيثير أزمة بين الأخير ونادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وكان حامد البلوي المدير التنفيذي بنادي الاتحاد ألمح إلى صعوبة انضمام حجازي لمنتخب بلاده للمشاركة في البطولة العربية؛ كونها بطولة سيشارك فيها اللاعبون المحليون مع منتخبات بلادهم.

الاتحاد يرفض استدعاء منتخب مصر لـ أحمد حجازي:

وقال البلوي: “هذه بطولة عربية، وكافة المنتخبات استدعت لاعبيها المحليين، اليوم إذا سمح الاتحاد بانضمام أحمد حجازي وسعود عبدالحميد ومهند شنقيطي للمنتخبات، فهذه إشكالية كبيرة للفريق”.

التقارير تفيد أن حجازي يحاول الضغط على إدارة نادي الاتحاد وذلك من أجل السماح له بالمشاركة مع المنتخب المصري، في ظل رفض المدرب البرتغالي كارلوس كيروش التفريط في مدافعه الدولي.

سبب رفض الاتحاد:

وتأتي فكرة رفض نادي الاتحاد مشاركة حجازي مع منتخب بلاده في البطولة العربية من أجل منحه الفرصة لالتقاط الأنفاس في فترة التوقف المقبلة في ديسمبر، وذلك بعد أن تم إجهاده بإنهاء الموسم مع الاتحاد ثم المشاركة مع المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

يذكر أن أحمد حجازي كان ساهم بالفترة الأخيرة في تأهل منتخب مصر للدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.