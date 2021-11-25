رأت المتخصصة في علم الفيروسات، الدكتورة سوزان ناصيف، أن هناك أسبابًا وراء زيادة اكتشاف حالات السرطان بعد انتهاء جزء كبير من حملة تطعيم كورونا وكلها ليس له علاقة بالتطعيم.

وتابعت ناصيف في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أن سبب الزيادة في حالات السرطان بعد التطعيم يعود إلى الأسباب التالية:

3 أسباب:

أولًا: عودة الناس إلى مراجعة المشافي بعد انقطاع لمدة عامين بسبب الإغلاق والخوف من عدوى كورونا.

ثانيًا: تسجيل أمراض لم تسجل منذ عامين.

ثالثًا: تورم العقد الليمفاوية وهو عرض مؤقت معروف للتطعيمات أدى عند المراجعة إلى اكتشاف سرطان قديم عند بعض الأشخاص.