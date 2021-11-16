كشف عدد من المواطنين عن أسباب عدم التزامهم بالصيانة الدورية لسياراتهم بعد شرائها مع الوكيل المعتمد، حيث تنوعت إجاباتهم، فيما أكد آخرون التزامهم بالصيانة الدورية لسيارتهم.

أسباب عدم الالتزام بالصيانة الدورية

وأوضح تقرير بثه برنامج “الشارع السعودي” على قناة “السعودية”، سبب عدم الالتزام بالصيانة الدورية، حيث أرجع بعضهم السبب إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار وسعر الفحص.

بينما قال آخرون إن السبب لبعد المسافة، وأشار البعض إلى أنهم يحرصون على الصيانة الدورية في الأشهر الأولى عندما تكون مجانية، وبعدها يلجؤون للورش الخارجية لقلة أسعارها.

في سياق متصل، أكد مواطنون حرصهم على صيانة سياراتهم بشكل دوري مع الوكيل المعتمد، وذلك حفاظاً عليها حيث إنهم لا يثقون في الورش الخارجية كثقتهم في الوكيل.