أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
العملات اليوم:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 15.65 .
اليورو 0.88 .
الجنيه الإسترليني 0.72 .
اليوان الصيني 6.38 .
الذهب اليوم:
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1783.4 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
الفضة 23.305 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 959.7 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 1860.5 دولارًا للأوقية.
النفط اليوم:
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 82.1 دولارًا أمريكيًا.
نايمكس خفيف 78.54 دولارًا.
نفط الغاز 686.5 دولاراً.
الغاز الطبيعي 5.043 دولارات.
غاز البروبان 4966 دولارًا.
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