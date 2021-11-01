أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

العملات اليوم:

الريال السعودي 3.75 .

الدرهم الإماراتي 3.67 .

الدينار البحريني 0.37 .

الريال العماني 0.38 .

الريال القطري 3.63 .

الدينار الكويتي 0.30 .

الجنيه المصري 15.65 .

اليورو 0.86 .

الجنيه الإسترليني 0.72.

اليوان الصيني 6.40.

الذهب اليوم:

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:

الذهب 1791.1 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 24.02 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 1059.9 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 2051 دولارًا للأوقية.

النفط اليوم:

وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:

برنت 84.65 دولارًا أمريكيًا.

نايمكس خفيف 84.17 دولارًا.

نفط الغاز 719.75 دولاراً.

الغاز الطبيعي 5.266 دولارات.

غاز البروبان 5427 دولارًا.