وجه الأستاذ الدكتور بجامعة شريف هداية الله الإسلامية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا علي حسن البحر، رسالة شكر وتقدير إلى القيادة السعودية من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وقال الأكاديمي: بداية كل الشكر لخادم الحرمين وولي عهده وللمملكة العربية السعودية لهذا الصرح العظيم الرائع، مضيفً: ارفعوا رؤوسكم أنتم سعوديون.

جاء ذلك في مقطع فيديو لـ علي البحر خلال زيارته ضمن وفد وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة اليوم ضمن برنامج زيارته الرسمية.

أبيات الفيصل:

واستذكر البحر خلال توثيق المقطع آبيات جميلة للأمير خالد الفيصل قال فيها:

ارفع راسك أنت سعودي *** طيبك جاوز كل حدودي

ما لك مثيل (ن) بالدنيا *** غيرك ينقص وأنت تزودي

فارس وأجدادك فوارس *** وأصبحت لبيت الله حارس

مغروس بالمجد وغارس *** في ميدان العز شهودي

وأضاف: شعوري من هذا المكان لا يوصف وأقول الله يبارك في المملكة حكومة وشعبًا وكل الشكر على ما يقدم لخدمة الاسلام عبر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

كما وجه البحر رسالة شكر لوزير الشوون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على ما وجده من حفاوة خلال زيارته ضمن الوفد الرسمي لوزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا للمملكة، مثمنًا الجهود المبذولة من جميع العاملين في المجمع لخدمة القرآن الكريم.