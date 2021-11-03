أكدت إدارة الخدمات الطبية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن جميع دور الإيواء بالمنطقة توفر الرعاية التغذوية المناسبة للحالات الصحية داخلها بناءً على التقييم الغذائي والوضع الصحي لكل مستفيد من المشمولين برعايتها.

تقييم غذائي:

ويتضمن التقييم الغذائي دراسة الحالة الصحية وإجراء التحاليل والفحوصات الشاملة للمستفيد منذ دخوله لفرع الإيواء بالتعاون مع الجهات الصحية بالإضافة إلى تسجيل المعلومات الأساسية مثل قياس الوزن وكتلة الجسم والطول والعمر لرفع التقرير الطبي اللازم عن الوضع الصحي والأمراض المصاحبة، ومن ثم اعتماد النظام الصحي وتوفير الأغذية المناسبة للحالات إلى جانب متابعة حالة النزلاء تغذوياً وتحديثها دورياً، كما تشمل الرعاية الصحية في دور الإيواء إجراء تحاليل الأغذية والمياه بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية كل ثلاثة أشهر.

أنواع الرعاية:

يشار إلى أن أنواع الرعاية التغذوية للحالات الصحية داخل دور الإيواء تنقسم إلى قسمين؛ تغذيه عامة، وتغذية سريرية طبية يشرف على تقديمها للمستفيدين وفق أحدث التقنيات الطبية أكثر من 25 أخصائياً وأخصائية للتغذية.