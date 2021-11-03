أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن تجديد التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية من البنك السعودى للاستثمار.

قيمة التمويل:

وأوضحت شركة زهرة الواحة للتجارة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، تاريخ الحصول على التمويل، وذلك بيوم أمس الثلاثاء 1443-03-27 الموافق 2021-11-02، بقيمة تمويل 67,560,587.76 ريال، أما مدة التمويل فهي من 02-11-2120م الى 31-07-2022م.

الضمانات المقدمة:

ولفتت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، هي سند لأمر مقدم من قبل الشركة باجمالى قيمة التسهيلات، حيث تهدف الشركة من التمويل إلى شراء واستيراد المواد الخام المطلوبة لنشاط التصنيع وشراء واستيراد الآلات وقوالب الحقن لتمويل التوسعات الراسمالية.

وأوضحت زهرة الواحة للتجارة أنه تم تجديد حد فتح الاعتمادات والتسهيلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل بنفس القيمة 60 مليون ريال، وتجديد وتخفيض حد تسهيلات شراء الآلات والمعدات من 15,560,700 ريال إلى 7,560,587.76 ريال نتيجة السدادات.